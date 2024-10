Sicurezza sul lavoro. Continua l’aumento degli infortuni: +8.7%. Su anche le malattie

Salgono gli infortuni sul lavoro, nel Piceno come nel resto d’Italia. E anche se l’aumento registrato nella provincia ascolana (+8,7%) è minore alla media nazionale che è del 12%, si tratta comunque di numeri che fanno preoccupare e non poco

I dati sono stati diffusi durante il seminario organizzato dall’Ente Scuola Edile sulla cosiddetta patente a credito in edilizia,. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’ente Roberto Rossetti mentre le conclusioni sono state tratte dal vice presidente Silvio Armillei, presenti aziende del settore nonché tecnici iscritti agli ordini degli architetti, consulenti del lavoro, geometri e federazione ingegneri delle Marche. Nella sua relazione, Guido Bianchini, già presidente del Cocopro Inail di Ascoli, si è soffermato sui dati sugli infortuni e le malattie professionali del 2023 e quelli relativi ai primi 8 mesi del corrente anno. "La conoscenza dei dati è estremamente importante alla luce della stretta correlazione tra patente a credito, infortuni e decurtazione dei punti" ha detto, riferendo che "nella nostra regione sono circa 20mila le imprese interessate: il 31% imprese di capitali, 13% di persone, 54% individuali e 2% altro. In Italia – ha aggiunto – gli infortuni denunciati all’Inail, nei primi 8 mesi del 2024, nelle costruzioni, sono stati 26.591 con una crescita del 12.3% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Mentre nella regione Marche, nel periodo in esame, si è passati da 932 a 1.025 con un incremento del 10%". Circa l’andamento delle denunce presentate all’istituto nelle cinque province marchigiane, ad eccezione di quella di Pesaro Urbino, che presenta una riduzione del 3.9% poiché passa da 207 del 2023 a 199 del 2024, tutte le altre registrano un incremento. Più specificatamente in Ancona c’è una crescita del 5.6% (da 267 a 282); Ascoli del 8.7% (da 138 a 150); Fermo del 31.1% (da 61 a 80); Macerata del 21.2% (da 259 a 314). Rispetto agli infortuni mortali, in Italia, sempre nei primi 8 mesi del 2024, nelle costruzioni, sono stati 104 (+26.8%) contro gli 82 dell’anno 2023; mentre i due infortuni mortali accaduti nelle Marche presentano un dato identico allo stesso periodo del 2023, (2) accaduti nelle province di Ancona e Macerata. Per quanto riguarda le malattie professionali denunciate, in Italia sono state 54.471 (+22.59% sul 2023), nelle Marche si è passati da 4.329 a 4.934 (+13.98%).