Sicurezza sul lavoro, multa per un’officina meccanica

Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di San Benedetto, coordinati dal comando provinciale di Ascoli, hanno eseguito una serie di controlli del territorio, rilevando alcune criticità. A Monteprandone, i militari della compagnia di San Benedetto ed i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, titolare di un’officina meccanica. I carabinieri hanno rilevato alcune inosservanze delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro durante i controlli nell’esercizio commerciale contestando all’imprenditore anche violazioni di natura amministrativa per oltre cinquemila euro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Benedetto hanno, invece, denunciato in stato di libertà due giovani di origine albanese, rispettivamente di 22 e 23 anni, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nell’auto sulla quale viaggiavano i militari hanno trovato una mazza da baseball che è stata sequestrata, poiché detenuta senza giustificazione.

Sempre a San Benedetto infine, i militari del nucleo radiomobile hanno denunciato un 40enne di Monsampolo per danneggiamento aggravato: l’uomo è statao sorpreso dopo aver rotto la vetrata di accesso allo sportello automatico di un Istituto di credito, asserendo che il dispositivo aveva trattenuto la carta Bancomat per giustificare il suo atto di violenza.