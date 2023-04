Siepe a fuoco, l’agricoltore chiede aiuto ai pompieri

Questo è un periodo in cui gli agricoltori stanno terminando le attività di potatura, in particolare degli alberi di ulivi e poiché la legge ancora lo consente per alcuni giorni, non essendo un periodo molto caldo, le ramaglie vengono bruciate in aperta campagna provocando molto fumo visibile da lontano. Talvolta si finisce per provocare inutili allarmi, con raffiche di richieste di intervento che arrivano ai vigili del fuoco, ma qualche volta, purtroppo, il fuoco sfugge col rischio di causare un vero e proprio incendio. Ed è quello che è accaduto nella tarda mattina di ieri a un agricoltore in contrada Menocchia di Montefiore dell’Aso, non distante dallo stabilimento della Imac calzature. L’uomo ha acceso le potature e qualche fiammella spinta dal vento, ha acceso l’incendio a una siepe. Spaventato per quello che avrebbe potuto accadere, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di San Benedetto che hanno messo la situazione sotto controllo in poco tempo.