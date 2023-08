Signora dà il buon esempio e raccoglie rifiuti non suoi

Spesso raccontiamo storie di sporcaccioni che abbandonano rifiuti in ogni dove nelle città e nei paesi. Poi c’è chi, con alto senso civico e di responsabilità, in silenzio, fa quello che nessuno si aspetta: raccoglie i rifiuti che altri hanno abbandonato. La donna nella fotografia, l’abbiamo "sorpresa" in via Vasco De Gama, tra il Ristoro al Porto e il ristorante Puerto Baloo, dove a ridosso della spiaggia vi è una sorta di oasi di tamerici (piante che hanno bisogno di essere potate), dove la gente getta cartacce, bottiglie di vetro e di plastica, buste di vario genere: insomma una sorta di grande cestino dei rifiuti, accanto al quale spesso sostano camper di turisti di passaggio.

Ebbene, intorno alle 7,45 di giovedì la donna di mezza età, con una busta sulla mano sinistra e un bastone su quella destra, ha raccolto tutto il materiale che persone incivili avevano abbandonato nel maxi cespuglio di tamerici, poi è andato a conferire, quanto raccolto, nei cassonetti che poco prima la Picenambiente aveva svuotato. Una storia simile a quella donna che, quasi tutte le mattine, pulisce con la scopa, il marciapiede davanti casa e talvolta si avventura anche sulla trafficatissima SS 16, nel tratto fra l’Ospedale e piazza Kolbe. Ogni commento sarebbe superfluo.

Ma vale la pena ricordare che se si vuole sensibilizzare la cittadinanza alla cura dell’ambiente, in epoca di crisi climatica, è inutile essere disfattisti o puntare il dito, elencando i disastri che si stanno susseguendo: molto di più si ottiene facendo, senza cedere ai paternalismi, ma dando il buon esempio. È questo l’unico modo per non perdere la speranza in un necessario cambio di mentalità delle persone.