’Silent Hill’, che successo la caccia al tesoro

È stato un grande successo la seconda edizione di ‘Silent Hill’, caccia al tesoro in chiave horror che si è svolta la notte del 31 ottobre nel centro storico di Falerone. La manifestazione ideata e realizzata dalla collaborazione fra Pro Loco e Bikers Cave di Falerone, ha raggiunto un traguardo importante, sia in termini di presenze sia di apprezzamento. A rendere più accattivante il tutto, il centro storico di Falerone, appositamente addobbato per ricreare scenari da brivido e in linea con il contesto storiografico visto che il tema di quest’anno era l’Inquisizione e la caccia alla streghe, a cui si sono aggiunti circa 60 figuranti che hanno reso la caccia al tesoro più avvincente, interattiva e soprattutto da paura. "E’ stata una serata molto impegnativa e allo stesso tempo divertente", racconta Matteo Colibazzi della Pro loco.