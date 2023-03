Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale al teatro delle Energie

C’è attesa a Grottammare tra gli amanti della musica e della canzone, per l’arrivo di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Sabato 25, sarà data unica regionale per la voce di Silvia Mezzanotte ed il fondatore dei Matia Bazar. In scena al Teatro delle Energie, lo spettacolo ’La Nostra Storia’. Ogni esibizione sarà affiancata da una video installazione, per esaltare l’intensità della performance. La manifestazione sarà condotta da Paulina Pieprzka e vedrà la partecipazione del comico di Zelig Alessandro Ciacci, nuovo volto dell’umorismo italiano. Prenotazioni possibili presso Merceria Il Cigno di Grottammare; info 347.5406630. "Mesi fa, abbiamo pensato alla costruzione dello spettacolo Grottammare Blues confrontandoci con Paola Bruni, mamma del compianto Andrea Morelli – afferma Giuseppe Cameli presidente dell’Artistic Picenum – Oltre alla scelta degli ospiti d’onore, di caratura, si è pensato a dar spazio ai giovani del nostro territorio, elevando lo show ad un’opportunità per chi crede nella musica".