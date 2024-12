Silvio Orlando al Concordia

Silvio Orlando e il suo talento sulla scena del Teatro Concordia di San Benedetto, martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.45. per la stagione teatrale promossa dal Comune e dall’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC e il sostegno di BiM Tronto: nel nuovo appuntamento offrirà al pubblico l’esilarante commedia dal titolo Ciarlatani del drammaturgo e regista spagnolo Pablo Remón, già celebrato in patria con il Premio Nacional de Literatura Dramàtica e il Premio Lope de Vega per il Teatro. Con Silvio Orlando sul palco ci saranno Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi: le scene sono di Roberto Crea, le luci di Luigi Biondi, i costumi di Ornella e Marina Campanale. Tradotta dal drammaturgo Davide Carnevali, Ciarlatani è una pièce in dieci capitoli, per quattro attori che viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi, per dare vita ad una satira sul mondo del teatro e del cinema, ma anche a una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ogni persona generalmente ricopre. Ciarlatani racconta la storia di due personaggi: Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo e ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali. Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale. Info e prevendite: biglietteria Concordia 0735588246, Amat 0712072439 e circuito vivaticket.

Stefania Mezzina