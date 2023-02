Simona Marconi protagonista a Casa Sanremo

C’è una sambenedettese tra i cantanti selezionati per partecipare a Casa Sanremo, la casa ufficiale del Festival della Canzone italiana, dove fino a sabato 11 si incontrano il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema e dove nascono iniziative artistiche e musicali. È Simona Marconi , 45 anni , che si esibirà domani, mercoledì 8 febbraio. "La mia passione canora è nata da piccola, – racconta Simona – quando avevo 5-6 anni. Ho studiato canto a San Benedetto, ad Ascoli, a Sant’Omero, da Carla Laudi: sia tramite lei che singolarmente ho partecipato a vari concorsi e da ragazza ho avuto qualche riconoscimento, tra cui diversi Premi della Critica, per l’emozione che riesco a trasmettere con la mia interpretazione dei brani. Ho partecipato, con la supervisione del famoso Giancarlo Ragni a diversi concorsi nelle Marche e a quello di Valerio Merola, che fu trasmesso in una programma televisivo importante su Odeon tv, a livello nazionale. Non sono giovanissima, ma la passione resta e cosi ho deciso di rimettermi in gioco: mi sono iscritta all’Accademia Amc di Oriana Simonetti e ho superato la selezione tenuta dal maestro Ciro Barbato per partecipare a Casa Sanremo, dopo aver cantato ’Quello che le donne non dicono’ il brano cantato da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 1987. Simona Marconi, che vive a Porto d’Ascoli con il marito e il figlio di 12 anni, Enrico, partirà oggi alla volta di Sanremo, proprio con il figlio Enrico, grande tifoso della Sambenedettese e nella serata di mercoledì si esibirà al Cinema Nuovo di Sanremo. "Sono molto emozionata, ma ho anche tanto desiderio di esibirmi. Sanremo è una meta ambita e sono molto felice di partecipare".

Stefania Mezzina