Simona Petracci inaugura il suo laboratorio artistico

In controtendenza rispetto alle notizie di chiusura di attività commerciali in centro storico, c’è chi ha voglia di aprirne di nuove. Si tratta del laboratorio artistico di Simona Petracci, che ha aperto la sua nuova attività in via Palestro, 13. Simona Petracci ha così portato a compimento il sogno di avere un proprio spazio creativo, dove accogliere clienti ed esporre i propri lavori. Si tratta per lo più di ritratti e di illustrazioni personalizzate, realizzate con tecniche raffinate come carboncino, matita e pastelli. Prima di avere uno spazio tutto suo Simona Petracci ha esposto i suoi lavori nelle varie esposizioni cittadine con altri artisti locali, in Rua Lunga, in Rua delle Stelle, in Sala Cola D’Amatrice. Il suo originale ritratto a Rita Paracciani con una rossa stella di Natale sul cappello, ha per diverso tempo abbellito una vetrina in centro per una iniziativa di Artemista e Comune di Ascoli. Durante il primo lockdown riuscì ad esporre in una delle gallerie più importanti di Roma, la Dantebus nella nota Via Margutta, un disegno realizzato in carboncino frutto dell’estro creativo maturato in quel periodo storico. L’immagine, non a caso, ha il titolo ’Respiro’ e raffigura il bellissimo volto di sua figlia in un gesto molto significativo. Il giorno dell’inaugurazione Simona Petracci ha avuto il sostegno di tanti amici e parenti che hanno letteralmente affollato il locale e la via su cui si affaccia la sua vetrina.