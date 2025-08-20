Simonato promuove la Samb: "Siamo già sulla buona strada"

"Secondo me è ancora presto per trarre giudizi ma la Samb è già sulla buona strada". Testi e musica di Maurizio Simonato, uno dei grandi ex che hanno fatto la storia del club rossoblù con la promozione in Serie B nella stagione 1973-1974. Una squadra che ha lasciato ricordi indelebili.

"Ho visto la Samb due volte. La prima - dice Simonato - nel corso di un allenamento congiunto e poi con la Vis Pesaro. E mi è piaciuta in entrambe le occasioni. Contro la Vis Pesaro, dopo un primo tempo di studio, nella ripresa Eusepi e compagni sono stati perfetti. Oltre ai gol realizzati sono stati aggressivi e mi sono piaciuti molto anche sotto l’aspetto difensivo. A parte il colpo di testa di Paganini il reparto arretrato non è stato mai particolarmente impegnato. E questo fatto la dice lunga sul già raggiunto amalgama tra i reparti. E poi ho notato un gruppo già unito e coeso. Non era facile dopo solo poco più di un mese di allenamenti".

Simonato, il primo obiettivo è consolidarsi tra i professionisti. "Esattamente, dobbiamo salvarci prima di tutto e poi vedere quello che accadrà. Al di là di tutto è ancora presto per trarre giudizi. Non sono d’accordo con chi già vede la Samb tra le candidate alla retrocessione. Prima di dire certe cose bisogna aspettare almeno un mese e le prime gare di campionato. Solo dopo un periodo di tempo adeguato si potrà avere un quadro generale della situazione. Venerdì arriva il Bra e vedremo cosa la Samb sarà capace di fare. Comunque restare nei professionisti deve essere una legge insindacabile e da rispettare. Poi si vedrà cosa dirà il campo".

Tutti dicono che la C è un torneo diverso da quello dello scorso anno. "Non credo che poi cambi molto rispetto al passato campionato. Allora hanno lavorato in modo delizioso e lo stanno facendo anche oggi. E’ stata costruita una squadra giovane con buone individualità che sarà trascinata dal nostro pubblico. 6.500 spettatori con la Vis Pesaro è una grande cosa. I calciatori vengono di corsa a giocare a San Benedetto e per chi già è qui, è un motivo di orgoglio che li spinge a dare sempre il massimo. Lo ripeto. Valutiamo tutto con calma prima di dare giudizi definitivi".

Dopo 39 anni torna il derby con l’Ascoli. Ben tre in una stagione. "Il mio desiderio è che siano occasioni di festa per entrambe le tifoserie, per la città, le società, i giocatori e tutti i tifosi rossoblù e bianconeri. E che ci sia soprattutto rispetto reciproco. Il derby l’ho giocato negli anni ’70 ma uno in particolare mi è rimasto impresso nella memoria. Era un Ascoli-Samb della stagione 1976-1977 e perdevamo 1-0 e nei concitati minuti finali un mio tiro accarezzò il palo. Quando chiudo gli occhi vedo ancora oggi quel pallone uscire. E dopo 48 anni mi sorprendo a pensare: peccato non avere pareggiato. Di quello che accadde quel giorno sugli spalti non ne voglio parlare. Voglio, invece, credere che oggi, al di là di ogni rivalità, questi derby possano essere un bel momento di aggregazione per tutti".

Benedetto Marinangeli