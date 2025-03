Simone De Vecchis:: "Serve una fermata intermedia dei treni"

Ne esiste una centrale e una a Porto d’Ascoli, ma a dividerle ci sono ben cinque chilometri di strada. Si parla, chiaramente, dei due scali ferroviari di San Benedetto, che per molti cittadini non sarebbero ormai più sufficienti per servire un bacino tanto densamente abitato. Soprattutto d’estate, quando la popolazione del comune rivierasco raddoppia, se non addirittura triplica. A chiedere una soluzione per questo stato delle cose è Simone De Vecchis, secondo cui una realtà come quella sambenedettese non può più andare avanti con sole due fermate per il traffico su rotaia. "Fra tutte le opere considerate prioritarie che richiederebbero l’investimento di ingenti risorse c’è una soluzione potenziale per porre rimedio ad alcune criticità urbane e non solo, per la quale non sarebbe necessario un enorme stanziamento – dice il consigliere di minoranza – Parlo della realizzazione di una fermata intermedia dei treni, in una zona che potrebbe essere in viale dello Sport o comunque in corrispondenza del quartiere Europa". De Vecchis fa notare che, in quelle vicinanze, si trovano diversi punti di interesse: "Da quelle parti c’è lo stadio ‘Riviera’, così come il segmento centrale del lungomare, nonché diversi istituti scolastici, le future strutture sanitarie, fra cui ospedale e casa di comunità. Quindi, la mia domanda è semplice: è stata esplorata questa possibilità? Quali controindicazioni ci sarebbero? Non penso sia così complicato realizzarla e la sua concretizzazione si rivelerebbe utile per ridurre il carico di traffico, creando un servizio per gli studenti dell’Ipsia e una comodità per recarsi sulla costa". Anche i costi non risulterebbero eccessivi: "Immagino che gli oneri per fare una pensilina non sarebbero alti – continua il consigliere del misto – Penso che in questi anni si sia parlato di opere ben più dispendiose e dall’esito incerto. Qui invece parliamo di un intervento ‘piccolo’ anche sotto il profilo dei tempi. Si valorizzerebbe un’area strategica generando mobilità regionale".

Giuseppe Di Marco