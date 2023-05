Simone Rosetti di San Benedetto del Tronto muore a 37 anni a cena per un malore

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 14 maggio 2023 – Lutto a San Benedetto per la prematura scomparsa di Simone Rosetti, rappresentante per conto della nota ditta di famiglia ’Eurofuni’, con sede operativa e amministrativa nella zona industriale di Acquaviva Picena.

La tragedia si è consumata venerdì sera in un agriturismo nella campagna di Monteprandone, dove il giovane di 37 anni era a cena con alcuni amici. Improvvisamente ha detto ai compagni di sentirsi male, ha cercato di uscire dal locale e, una volta fuori, si è accasciato a terra. I compagni hanno subito chiesto aiuto, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della Potes di San Benedetto, ma nulla hanno potuto fare i sanitari che hanno cercato di rianimarlo.

Il cuore del giovane non ne ha voluto sapere di riprendere a battere, lasciando nella disperazione i suoi amici ed i suoi familiari. Il decesso è avvenuto per improvviso arresto cardio circolatorio.

Da ragazzino aveva anche praticato attività sportiva, indossando la maglia di una società ciclistica della Riviera. In molti sui social lo ricordano come un ragazzo gentile, sensibile, simpatico e autoironico. Increduli e affranti dal dolore gli amici della scuola ’Contrology’ di Max Ratta il cui maestro lo ricorda non solo come allievo, ma soprattutto come amico. Terminati gli studi era entrato a far parte dello staff dell’Azienda ’Eurofuni’ del padre Roberto Rosetti e lui vi lavorava come rappresentante. Oltre al padre ha lasciato la madre Gabriella Caputo e la sorella Dina. La salma del giovane è stata messa subito a disposizione dei familiari per il rito funebre che si terrà oggi alle ore 16,30 nella Chiesa della Madonna della Marina.