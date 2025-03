Simonelli nello staff di Castelli, Aldo Fusco è il nuovo questore

Aldo Fusco è il nuovo Questore della Provincia di Ascoli Piceno, subentrando a Giuseppe Simonelli, che era arrivato nel 2023. A darne notizia è Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia Marche e deputato azzurro, che ha rivolto al neo Questore i suoi complimenti e gli auguri di buon lavoro. "La professionalità e la lunga esperienza maturata dal Questore Fusco nei suoi anni di servizio – sottolinea Battistoni – saranno fondamentali per proseguire con le politiche di contrasto all’illegalità in favore dei cittadini della provincia di Ascoli, soprattutto in un momento in cui le comunità hanno bisogno di sentire la vicinanza delle Istituzioni, come accaduto di recente a San Benedetto del Tronto". Battistoni ha inoltre voluto ringraziare Giuseppe Simonelli per il lavoro svolto e gli ha rivolto i migliori auguri per il suo nuovo incarico accanto al commissario straordinario alla ricostruzione Guido

Castelli.