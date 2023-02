Non si placa la protesta delle sigle sindacali della sanità che organizzano un presidio davanti al Mazzoni per mercoledì dalle 12 alle 15.30. "Vista la drammatica situazione in cui versano le relazioni sindacali presso l’Ast di Ascoli – si legge in una nota congiunta –, in cui il datore di lavoro nega i diritti normativi ed economici sanciti dal Contratto Nazionale di

Lavoro e dal Contratto Integrativo Aziendale, quali un salario accessorio dignitoso e sufficiente a garantire le indennità dovute ai lavoratori ed un Piano di fabbisogno del personale realistico, che consenta di erogare un Servizio Sanitario che sia Pubblico ed in linea con i Lleeaa; considerato che nonostante ciò, è venuto addirittura meno il rispetto della delegazione trattante di parte sindacale cui sono state negate le legittime iniziative di mobilitazione sindacale per mezzo di convocazioni strumentali e prive dei contenuti che un confronto serio, in una vertenza ad uno stato così avanzato, dovrebbe dirimere; verificatosi altresì che durante il suddetto incontro, quando la quasi totalità della Rsu e delle Oo.ss. abbandonava il tavolo fornendo un forte e palese segnale all’Amministrazione, la partepubblica nuovamente, ignorando totalmente la controparte, proseguiva con la trattazione dell’ordine del giorno; la Rsu, sostenuta dalle Oo.ss. Fp Cgil, Cisl fp, Uil Fpl, Fials e Ugl Salute, ha deliberato a maggioranza assoluta di indire un’assembleapresidio, per il 15 febbraio, dalle 12 alle 13,30, negli spazi antistanti la palazzina direzionale dell’Ast di Ascoli; 2. di richiedere un incontro ovvero specifici incontri a tutti i sindaci della provincia di Ascoli per sensibilizzare gli stessi sulla disastrosa situazione in cui versa la sanità del territorio; di mettere in atto plateali iniziative finalizzate a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla gravissima situazione economica".