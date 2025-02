Sindacati all’attacco:: "Violati i diritti"

"È inaccettabile che nessuno intervenga per porre fine a queste violazioni dei diritti dei lavoratori e al conseguente peggioramento dei servizi offerti ai cittadini". E’ quanto denuncia il segretario provinciale della Cisl Giorgio Cipollini prendendo spunto dal fatto che negli ultimi giorni, l’Ast di Ascoli ha adottato misure drastiche per razionalizzare il numero di operatori disponibili. "Senza alcun confronto sindacale l’azienda ha ridotto il personale assegnato al blocco operatorio del Mazzoni, trasferendoli all’Unità Operativa di Chirurgia" afferma Cipollini. Secondo la Cisl questa decisione ha creato "gravi problematiche organizzative e carichi di lavoro insostenibili in un servizio già in crisi, incapace di soddisfare tutte le richieste di sedute operatorie. A peggiorare la situazione pochi giorni dopo un’operatrice trasferita è stata riassegnata in reperibilità notturna per dodici ore consecutive, causando disfunzioni anche nell’Unità Operativa di Chirurgia".