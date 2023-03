Sindacati-Ast, cresce la tensione Scontro sugli incarichi di funzione

È in programma per domani, alle 17, nella sala convegni dell’ospedale di San Benedetto, un’assemblea sindacale i cui toni non si preannunciano affatto pacifici nei confronti della direzione dell’Ast Ascolli. A convocarla, con urgenza, sono stati i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute e il fine della stessa – così come scrivono le organizzazioni sindacali – è quello di "concordare e avviare le procedure giudiziarie finalizzate alla tutela dei diritti dei lavoratori". "Queste organizzazioni sindacali – si legge nella convocazione dell’assemblea – sono venute a conoscenza che la commissaria straordinaria intenderebbe procedere, con assoluta tempestività, alla revoca degli atti inerenti alle individuazioni delle funzioni e alle relative selezioni per l’attribuzione degli incarichi. Premesso che già più volte abbiamo contestato la decisione assunta dalla stessa di sospendere l’attribuzione degli incarichi fino a giugno prossimo, dunque ben oltre il suo mandato, comunichiamo che innalzeranno il livello della mobilitazione. Diffidiamo formalmente l’Ast di Ascoli dall’emettere qualsiasi atto finalizzato alla revoca, o all’annullamento, degli incarichi di funzione e di dar seguito, invece, all’attribuzione degli stessi. L’assemblea è rivolta a tutti i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali espletate, i quali verranno invitati a presentare essi stessi diffida verso questa iniziativa della Carignani".

Pronta la replica dell’Ast. "L’avvio del procedimento di riesame per annullamento d’ufficio degli atti riguardanti l’assetto degli incarichi di funzione dell’ex Area Vasta 5 è un atto dovuto e non discrezionale e serve a conformarsi ad un parere espresso dall’organo di controllo amministrativo-contabile" spiega Vania Carignani, commissario della Ast. "L’organo competente – prosegue – ci ha invitato a provvedere in quanto esisterebbe un conflitto tra gli atti adottati dall’ex area vasta 5 tra ottobre e dicembre 2022 e le norme inderogabili per le pubbliche amministrazioni tra cui, la principale è quella sulla compatibilità finanziaria. E’ innegabile che la definizione degli incarichi di funzione sia elemento strategico per il buon funzionamento dei servizi, individuando specifiche responsabilità all’interno dell’organizzazione – spiega Carignani – ma proprio per questo devono essere individuati secondo l’unico percorso previsto dalla norma per le pubbliche amministrazioni. Dobbiamo costruire un assetto in coerenza

con le previsioni del nuovo Ccnl del comparto sanità che, dal 2023, ridefinisce gli incarichi, sia in termini di tipologie che di valori economici valorizzando complessità e strategicità".

Lorenza Cappelli