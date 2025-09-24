Sindacati contro giunta: tensione in Comune

Tensione in comune, a San Benedetto, dopo la pubblicazione di una delibera di Giunta datata 16 settembre. L’atto, presentato come un insieme di linee di indirizzo generali su contratto integrativo e sul fondo del salario accessorio, viene infatti considerato dai sindacati una vera e propria decisione già assunta, con dettagli numerici e modalità operative fissate in anticipo. Una scelta che, secondo la parte sindacale, lede il diritto alla contrattazione e mina la trasparenza dei rapporti. Il sindacato, in una lettera inviata ai dipendenti comunali, ha infatti affermato che durante un incontro avvenuto lo scorso 4 settembre, "il sindaco aveva promesso e stabilito che ci avrebbe inviato una successiva nuova convocazione per confrontarci nuovamente prima di una qualsiasi decisione formale rispetto all’implementazione del fondo del salario accessorio tramite gli strumenti del cosiddetto Decreto PA. Quella promessa è stata infranta".

Secondo la FP Cgil, ciò che viene presentato non può essere definito una bozza di indirizzi: "si tratta numeri già scritti e decisi a tavolino nei minimi dettagli. Una vera e propria imposizione che svuota e desautora completamente il senso della contrattazione integrativa, che come stabilisce il Ccnl deve essere libera e dare modo di determinare insieme la distribuzione delle risorse del fondo del personale dipendente. La Fp Cgil condanna con fermezza questa scelta ed esprime il massimo dissenso verso una procedura così autoritaria e unilaterale. Risulta ora necessario un immediato confronto con tutta la delegazione sindacale per decidere la posizione più opportuna e incisiva da tenere al tavolo e per restituire dignità alla contrattazione collettiva integrativa. La rimostranza che esprimiamo oggi non è solo collegata al contenuto pratico e concreto raccontatoci dai meri numeri presenti in modo lapidario nella deliberazione delle linee di indirizzo, ma è soprattutto volta ad affermare un principio sacrosanto: senza il rispetto delle regole e del ruolo sindacale, non ci può essere una vera contrattazione". Il malumore, sottolinea la Fp Cgil, non riguarda solo le cifre contenute nella delibera, ma l’idea stessa di contrattazione. Per questo motivo, la vicenda appare destinata ad aprire un capitolo di scontro significativo nei rapporti interni al Comune. Nei prossimi giorni dovrebbe comunque avvenire un incontro tra le parti per poter affrontare direttamente la questione.

Emidio Lattanzi