Sindacati sanità, scontro totale

"A seguito dell’atteggiamento omissivo della commissaria straordinaria dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli, abbiamo ritenuto doveroso inoltrare una segnalazione alla Corte dei Conti e all’Ispettorato per la Funzione Pubblica". Questo si legge in una nota firmata dalle organizzazioni sindacali territoriali Funzione Pubblica Cgil, Cisl Fials e Ugl Salute, unitamente alla Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli lamentano di non aver ricevuto risposta alla richiesta inoltrata in data 24 gennaio tramite pec alla commissaria straordinaria dell’Ast di Ascoli, riguardante copia delle determine di liquidazione del fondo del salario accessorio relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, esplicitandone le motivazioni. Una richiesta che era stata avanzata in quanto i sindacati intendono verificare se tutti i pagamenti sono stati effettuati a seguito dello specifico, obbligatorio, provvedimento di liquidazione (determina) anche al fine di consentire l’eventuale impugnazione del citato provvedimento, da parte degli aventi diritto, in caso di presunta illegittima liquidazione; chiedevano di chiarire se sussistono economie dei fondi, rispetto alle determinazioni degli stessi, mai liquidate al personale dipendente per produttività (performance).