Sindaci e Caritas con Ance Marche: caccia agli affitti

Si è tenuta mercoledì una riunione cruciale presso la sede dell’Area Territoriale Sociale 21 che ha visto protagonista il comitato dei sindaci del territorio, unitamente alla Caritas locale, e il presidente di Ance Marche, Massimo Ubaldi. L’incontro si è focalizzato sulla crescente e urgente problematica, che affligge il territorio, della difficoltà di reperire alloggi in affitto. Durante la discussione, i sindaci hanno espresso con forza le difficoltà che le famiglie e i singoli cittadini si trovano ad affrontare nel reperire alloggi a costi sostenibili. Il presidente di Ance Marche, Massimo Ubaldi, ha riconosciuto la gravità della situazione, evidenziando come la scarsità di abitazioni in affitto sia un fenomeno diffuso a livello regionale. Ha inoltre sottolineato come l’aumento dei costi di costruzione abbia indirettamente contribuito a questa criticità, rendendo meno conveniente per i privati immettere nuove unità abitative sul mercato dell’affitto a prezzi accessibili. Al termine del confronto costruttivo, le parti hanno condiviso la necessità di un intervento sinergico e concreto. È stata pertanto presa la decisione di costituire un gruppo di lavoro congiunto. Il team avrà il compito di esplorare possibili ipotesi progettuali volte ad aumentare la disponibilità di alloggi ad affitto calmierato. L’attività del gruppo si concentrerà sull’analisi delle risorse già disponibili sul territorio e sull’individuazione di bandi regionali, nazionali o europei attraverso i quali poter richiedere finanziamenti dedicati. L’incontro rappresenta un primo passo importante verso la ricerca di soluzioni concrete per un’emergenza sociale che impatta significativamente sulla qualità della vita della comunità locale. L’impegno congiunto dei Sindaci, della Caritas e di Ance Marche testimonia la volontà di affrontare la questione con determinazione e spirito di collaborazione.