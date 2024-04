Sindaci uniti per ’Sibillini romantici’

Allestire dei percorsi comuni per accendere i riflettori sui rispettivi territori, rilanciare il turismo e l’economia nei borghi dell’entroterra, ma anche porre un freno allo spopolamento incentivato anche dal sisma del 2016. Questo l’obiettivo per Rotella e Montedinove, insieme ad Amandola con il progetto ‘Sibillini Romantici’. L’iniziativa verrà illustrata anche pubblicamente durante il convegno in programma sabato alle 15 nella sala consiliare di Amandola, a piazza Risorgimento, al centro del quale ci saranno le cosiddette ‘Comunità patrimoniali’, ovvero la presa in carico da parte della cittadinanza della valorizzazione dei beni culturali comuni che essa sente come propri, partendo dalla consapevolezza del valore storico-culturale identitario del patrimonio materiale e immateriale locale. Lo scopo è quindi avviare una comunità patrimoniale dei territori di Amandola, Montedinove e Rotella e di realizzare tre passeggiate nei rispettivi borghi. Queste si svolgeranno il 12 maggio alle 10 a Rotella, il 18 maggio alle 16 ad Amandola e il 25 maggio a Montedinove. "La linea che il Comune ha intrapreso attraverso il progetto ‘Sibillini Romantici’ è quella di una valorizzazione territoriale attraverso anche l’ascolto della comunità – spiega Giovanni Borraccini, sindaco di Rotella –. Significativa è stata la partecipazione dei giovani, dalla primaria alle associazioni giovanili, ma anche degli adulti che rendono il nostro comune un cuore pulsante e un comprensorio capace di aggregare e proporsi come polo attrattivo". "Le attività produttive vanno sostenute con azioni trasversali che dal coinvolgimento e dall’ascolto possano portare ad azioni di sviluppo economico – prosegue Antonio Del Duca, sindaco di Montedinove –, per un territorio pieno di potenzialità come il nostro".

Matteo Porfiri