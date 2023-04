Sindaco diffamato su Facebook Due persone a processo

Ha proposto un risarcimento di 1.000 euro da devolvere all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che fa parte della Rete degli istituti della storia della Resistenza, ma l’offerta non è stata accettata. E’ accaduto nell’ambito del processo a due persone accusate di aver diffamato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. A presentare l’offerta è stato uno degli imputati, Nicola Borzio, 57 anni giornalista di Vedano al Lambro, difeso dall’avvocata Caterina Malavenda; l’avvocato Schicchi, legale di Fioravanti che si è costituito parte civile, ha però respinto l’offerta ritenendola non congrua e sottolineando comunque il diritto del primo cittadino ascolano di stabilire a chi eventualmente devolvere un risarcimento. Nel processo è imputato anche l’ascolano 49enne Andrea Larice. All’attenzione della magistratura sono finiti alcuni post pubblicati sulla pagina Facebook attribuita a Larice che è difeso dall’avvocatessa Tatiana Traini. All’indomani della festa del 25 aprile 2020 su questa pagina comparve la frase "da solo fai lu llò, ti metti la mascherina nera, ti aspettiamo il prossimo 25 aprile così vediamo come sei fregno. Anzi, il 3 ottobre, data per noi importantissima. Un appello a tutti e tutte: il prossimo 3 ottobre presentiamoci in massa a San Marco a dare il benvenuto a quest’uomo di merda". Per quanto riguarda Borzio, quest’ultimo sulla sua pagina Facebook quello stesso giorno avrebbe scritto "povero stronzo" a commento di una foto ritraente il sindaco di Ascoli.