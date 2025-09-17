Sindaco posta la foto del ladro: "Aiutateci a trovarlo"

Colli del Tronto (Ascoli), 17 settembre 2025 – Il sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, mette alla gogna i ladri, pubblica le foto del presunto malfattore e invita i cittadini a contattarlo e a collaborare.

E' successo questa mattina, l'uomo che è stato ripreso, a viso scoperto, sembra calmo e tutt'altro che spaventato nella foto postata dal primo cittadino. Il sindaco accompagna le foto con la seguente frase: "questo è il soggetto che continua a fare i furti nelle abitazioni più isolate e verso la campagna, va quasi sempre a piedi oppure con uno scooter insieme ad un'altra persona, se vi capita di vederlo in giro contattatemi oppure chiamate il 112".

I frame del video sono stati acquisiti dalle telecamere di un' abitazione svaligiata. Negli ultimi tempi i furti nelle case isolate hanno messo a dura prova i residenti della Vallata del Tronto.

L'iniziativa, sebbene non convenzionale, riflette il crescente senso di frustrazione e la necessità di una risposta immediata da parte delle istituzioni locali di fronte a un fenomeno che sta mettendo a dura prova la tranquillità della popolazione. I furti, che avvengono principalmente nelle aree rurali della Vallata, hanno creato un clima di insicurezza che i residenti denunciano da tempo.

Mentre le forze dell’ordine continuano le indagini, l'appello del sindaco è dunque un segnale forte e chiaro: la comunità deve restare unita e collaborare per la sicurezza di tutti. L'invito a segnalare qualsiasi avvistamento non solo mira a identificare il sospettato, ma anche a rafforzare la rete di sorveglianza civica, dimostrando che i cittadini non sono disposti a subire passivamente.