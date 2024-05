Sindaco: prova di forza. Out Camela e Viscione, la Lega si arrende. Oggi tutte le liste

Tra Fioravanti e la Lega la spunta il primo. Neanche la giornata di ieri ha prodotto quella svolta tanto attesa dai vertici della sezione ascolana del partito. I termini per la presentazione di tutte le liste scadranno alle 12 di oggi. Esattamente allo scoccare del mezzogiorno di fuoco. Le candidature di Viscione e Camela, salvo un ultimissimo colpo di scena nella mattinata odierna, saranno escluse anche dall’elenco dei candidati che presenterà il Carroccio. Gli stessi erano inizialmente in lizza per la civica Forza Ascoli dell’attuale vice sindaco Gianni Silvestri. E qui arrivò il primo veto del comitato dei saggi. A seguire c’erano poi stati contatti tra Forza Italia e Viscione con il coordinatore provinciale Pignotti che proprio su queste righe aveva confermato di voler aprire le porte alla presenza di Viscione. Ma anche stavolta Fioravanti e i suoi saggi erano nuovamente intervenuti per imporre la propria posizione. Così infine l’ultima ipotesi emersa era quella che avrebbe visto un’intesa tra i due ex consiglieri Udc e la Lega. Alla resa dei conti però il duo Latini-Acciarri alla fine non è riuscito ad imporre la propria strategia al sindaco uscente, nonostante l’intervento dei piani alti e quell’accordo stretto a Roma col quale si era cercato di fare pressioni anche sulla Giunta regionale di Acquaroli per poi impartire a cascata la decisione a Fioravanti.

Nella tarda serata di ieri così i nominativi previsti dal Carroccio sono tornati ad essere 32 con l’aggiunta in extremis degli ultimi due nominativi. Nelle ultime ore in realtà la Lega avrebbe pensato di fare un ultimo atto di forza presentando ugualmente una lista all’interno della quale comparivano sia Viscione che Camela, ma dall’altro lato tale scelta avrebbe addirittura comportato l’esclusione del partito dalla coalizione di centrodestra. Un prezzo troppo alto da pagare che alla fine ha portato a far prevalere il veto che fin dal principio avevano attuato i saggi. Ecco così che in definitiva la squadra a sostegno di Fioravanti sarà composta da 9 liste. Alle tre dei partiti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, si aggiungeranno le civiche Fioravanti sindaco, Forza Ascoli, Noi Ascoli, Ascoli Green, Pensiero Popolare Piceno, Noi Moderati – Per Ascoli che sarà presentata ufficialmente stamattina in centro storico nella sede elettorale di via Del Duca.

Ieri pomeriggio infine ad Ascoli è arrivato Germano Craia, candidato di Azione al parlamento europeo, che nell’occasione ha voluto lanciare la volata finale di Fernando Manes che correrà all’interno della lista ‘Ascoli Green’ capitata dall’assessore uscente Maria Luisa Volponi. Alla conferenza indetta al punto Ugl Enas via Candido Augusto Vecchi c’erano anche Tommaso Fagioli e Simone Splendiani rispettivamente segretari regionale e provinciale di Azione.

Massimiliano Mariotti