Sinner, l’omaggio artistico. Il murales al suo circolo porterà la firma di Carluccio

Nel momento di massimo splendore del tennis italiano che vede l’ascolano Simone Vagnozzi grande protagonista come allenatore di Jannick Sinner, arriva una bella gratificazione anche per un’altra eccellenza della nostra città: l’artista Valerio Carluccio. Già protagonista di diversi murales molto apprezzati, Valerio è stato chiamato dal Circolo Tennis Italia di Forte dei Marmi per realizzare una grande riproduzione grafica proprio del tennista del momento. Dopo la Davis e l’Australian Open Jannick Sinner è ormai nell’olimpo del tennis mondiale, ma in pochi sanno che la società per cui è tesserato il ventiduenne altoatesino è il CT Italia di Forte dei Marmi, club pluriscudettato e fucina di campioni. Sergio Marrai è lo storico presidente del club che ha contattato proprio Valerio Carluccio per realizzare il murales all’ingresso del Circolo Tennis. "Per me è una enorme gratificazione – ha ammesso Valerio Carluccio – anche perché nei giorni scorsi avevo realizzato un quadro proprio con l’immagine di Sinner e che vorrei regalare al suo allenatore ascolano Simone Vagnozzi appena possibile. Per chi è alla continua ricerca del bello, dell’armonia, dell’emozione visiva, anche un gesto sportivo diventa pura arte – ha proseguito Carluccio – Vedere giocare Jannick ha ispirato la mia anima verso un moto positivo che vuole comunicare dinamismo e quiete, potenza e gentilezza, irruenza e saggezza. Vorrei che la figura di questo atleta possa imporsi come ‘eroe normale’ specialmente a coloro che in giovane età approcciano lo sport agonistico e frequentano le vostre strutture, un po’ come accadde a me da ragazzino tra le corsie delle piscine. Sinner è una grande occasione per la nostra società di proporre un modello assolutamente buono a piccoli e grandi: cultura del lavoro, pacatezza, educazione, andare oltre i propri limiti con onestà, rispettando i tempi, il proprio fisico, gli avversari, lavorando in equipe, girando il mondo portando dentro la ricchezza della propria famiglia. Un sorriso pulito, bianco, un fisico atletico ma proporzionato, il ciuffo arancio, gli occhi scuri che raccontano la schiettezza dei nostri monti. Lui come noi disegnatori traccia linee, traiettorie, curve, parabole, direttrici, calca la mano e se necessario sfiora appena: il suo pennello è la racchetta, il suo inchiostro la pallina, la sua tela il campo da tennis".

Valerio Rosa