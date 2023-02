Sisma: Castelli ad Arquata "Patto pubblico-privato"

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha visitato ieri Arquata per un incontro operativo col sindaco Franchi e l’amministrazione e a seguire per un confronto con alcuni comitati di cittadini. Arquata è uno dei Comuni più colpiti dal terremoto di sei anni fa. Proprio per la complessità della ricostruzione, che vede strettamente collegati gli interventi pubblici di sistemazione dei sottoservizi e delle infrastrutture pubbliche con quelli privati di riedificazione, sono già due le ordinanze speciali che hanno consentito di procedere in deroga per una migliore programmazione dei lavori. La prima, per Arquata capoluogo, prevede 17,8 milioni per una serie di interventi indispensabili per la ricostruzione sia pubblica che privata, come terrazzamenti, sottoservizi e viabilità, oltre a occuparsi anche di edifici strategici, come il municipio e la torre civica, e delle delicate operazioni di demolizione e rimozione delle macerie del centro storico, per il quale si è dovuta creare una viabilità provvisoria per consentire il passaggio dei mezzi, altrimenti impossibilitati a lavorare. La seconda invece, con 36,4 milioni, finanzia interventi di mitigazione dei dissesti, realizzazione di sottoservizi e ripristino della viabilità nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo. Lo stanziamento riguarda anche la delocalizzazione di Pescara, che sarà in parte ricostruita in aree diverse, individuate dal Comune.

"La strumentazione giuridica è pronta – ha spiegato Castelli –, ora si tratta di favorire la massima collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata per arrivare rapidamente all’attuazione degli interventi. Il Comune sta conducendo un’importante operazione per cercare il più largo consenso, così da impostare una ricostruzione che segua la logica degli aggregati, con procedure e affidamenti più semplici e rapidi. Se i 3.500 titolari di particelle di proprietà della zona di Arquata vorranno procedere con una volontà armonica, riusciremo nell’intento". "È fondamentale la deroga chiesta per evitare le pluriclassi nel cratere – ha aggiunto il sindaco Franchi –. Inoltre, è stato un incontro proficuo per affrontare le ordinanze speciali e fare il punto con l’ufficio speciale per la ricostruzione. Nelle prossime settimane avremo novità per i progetti delle frazioni perimetrate e Arquata capoluogo". p. erc.