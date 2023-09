Sisma e aree interne, se ne parla col ministro Lunedì 25 ottobre ad Ascoli si terrà l'incontro "Abitare il futuro" per discutere strategie ed obiettivi per rilanciare e rendere abitabile, in sicurezza, l'Appennino centrale colpito dal sisma. Interverrà il Ministro Pichetto Fratin.