Sisma e efficienza energetica:: "Massima sicurezza a scuola"

Vanno avanti spediti i lavori nel cantiere della scuola di via Marche, per l’innalzamento dell’indice di sicurezza sismica e dell’efficienza energetica. Nei giorni scorsi, i tecnici comunali hanno incontrato il direttore dei lavori ingegner Becchi, che ha accompagnato la delegazione comunale, con gli architetti Ruffini e Novelli, unitamente al sindaco Alessandro Rocchi, l’assessor Olivieri e la consigliera Vitarelli, all’interno dell’area di cantiere. L’intervento è affidato al Consorzio Stabile Cadel s.r.l. di Napoli che lo sta eseguendo attraverso la propria consorziata Gipi srl. I lavori consistono nell’adeguamento sismico dell’edificio attraverso il rinforzo strutturale delle murature, con l’obiettivo di innalzare l’indice di vulnerabilità sismica e renderlo pari a 1: il massimo che si può ottenere per un edificio. Sono inoltre previste opere di efficientamento energetico attraverso la sostituzione degli infissi attuali con dispositivi ad elevata prestazione. Il valore complessivo dell’opera ammonta 1.038.299,68 euro. L’intervento è finanziato con risorse del Pnrrper oltre 688 mila euro, il resto è finanziato dal Comune con un mutuo di 350 mila euro fatto con la cassa Depositi e Prestiti. "Finalmente iniziamo i lavori nella scuola di via Marche – dichiara l’assessore Olivieri –. La scuola Ischia I è parte essenziale di un progetto che doterà i nostri edifici scolastici della massima sicurezza dal punto di vista del rischio sismico e ammodernerà anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico".