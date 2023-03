Sisma e finanziamenti Il sindaco: è il momento di costruire una visione Ci sono 742 opere al via

"Quelle che andremo presto a progettare e quindi ad eseguire sono opere assolutamente importanti e strategiche per il territorio. Questo è il momento di costruire una visione e di dare vita ad una strategia complessiva per Ascoli 2030, così da valorizzare i finanziamenti di ogni singolo intervento". Parole che il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha pronunciato ieri mattina a Palazzo Arengo nel corso di una conferenza stampa convocata per commentare insieme al commissario alla ricostruzione Guido Castelli gli effetti del finanziamento spettante al Piceno fra i 642,5 milioni di euro stanziati per il nuovo Piano della ricostruzione pubblica post sisma 2016 delle Marche.

Un investimento che darà il via a 742 opere rimaste ad oggi fuori dalla ricostruzione, aumentando il plafond destinato alla regione, che secondo quanto stabiliscono le percentuali di danno è stata la più colpita dagli eventi sismici. Castelli ha anche accennato al Fondo complementare. "Abbiamo progetti dal cratere per 615 milioni di finanziamento a fronte di una richiesta di un miliardo e mezzo di euro. Entro marzo completeremo quasi tutte le istruttorie per capire la provvista necessaria e garantire le risorse aggiuntive, tenuto conto dell’enorme aumento dei prezzi delle materie".

Le opere più importanti finanziate ad Ascoli riguardano il rifacimento della curva sud dello stadio Del Duca (3,5 mln di euro), Palazzo dei Capitani (4 mln di euro), il ponte Ancaranese che, attraversando il fiume Tronto, collega Marche e Abruzzo a Castel di Lama (7.680.000 euro), gli impianti di risalita a Monte Piselli (4 mln di euro ai quali si aggiungono 3 milioni della Regione Abruzzo e 5 mln dal Cis). La somma di 4 milioni è stata invece destinata per lavori al palazzo comunale in piazza Arringo; 3 milioni vanno invece a coprire i costi degli interventi al Palazzo dei Capitani con torre campanaria e area archeologica; 1,5 milioni sono stati stanziati per la palazzina ex Enal. Tutti i cimiteri inoltre avranno miglioramenti mirati.

"E’ evidente che si tratta di opere assolutamente importanti e strategiche per il territorio, come lo è in assoluto il rifacimento del ponte Ancaranese, fondamentale per collegare Marche e Abruzzo, le province di Ascoli e Teramo e i comuni dei due territori, comprese zona industriale e commerciale della vallata. "Ci siamo accorti che quando ero assessore regionale che la Regione Marche era stata sottofinanziata per circa 350 milioni di euro che abbiamo recuperato con questo intervento" ha aggiunto il commissario Castelli. "Siamo intervenuti nella rigenerazione dei luoghi colpiti dal sisma, ma abbiamo avuto discrezionalità per le opere strategiche come il ponte Ancaranese che avrà in tutto quasi 12 milioni di euro e dovrà rispondere a adeguati principi estetici visto che è la porta fra Marche e Abruzzo".

Peppe Ercoli