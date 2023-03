Sisma e finanziamenti Pioggia di milioni Le opere nel Fermano

Comuni, cimiteri, strade e uno sguardo anche al turismo. C’è tutto questo, e non solo, nei circa 100 milioni che il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, ha assegnato alla provincia di Fermo. Tradotto: una vera e propria pioggia di finanziamenti che interesserà grandi opere nei comuni del cratere e non. "La nostra scelta è quella di sostenere il più possibile i Comuni maggiormente colpiti – spiega Castelli –. E per farlo abbiamo deciso di destinare loro più fondi. Vogliamo restituire dignità alle sedi delle istituzioni e ai luoghi della memoria. La sfida di questa nuova fase della ricostruzione sta nel passare dalle norme ai cantieri, senza lasciare indietro nessuno. In particolare, metteremo a disposizione dei Comuni più colpiti risorse economiche, umane e capacità operative per rendere ogni giorno meno distante il traguardo della ricostruzione".

Ma andiamo nel dettaglio. Dalla montagna alla costa, tra le somme più consistenti spiccano i sette milioni destinati al recupero dell’auditorium San Martino di Fermo chiuso per i danni provocati dal terremoto del 2016. Al capoluogo vanno anche tre milioni per la sistemazione del cimitero monumentale. L’area archeologica ’La Cuma’ di Monte Rinaldo con 1,7 milioni vedrà nascere un centro polifunzionale. Servigliano realizzerà un laboratorio nell’ex campo di prigionia con 350mila euro. Montegiorgio, invece, potrà ristrutturare l’ex chiesa di San Francesco con 3,5 milioni e rifare l’intera sede del municipio di via Roma con demolizione e ricostruzione. Tutto grazie a un fondo di quasi sei milioni, 5,8 per l’esattezza. Ortezzano rifarà palazzo Arpini con due milioni e mezzo, mentre spostandoci sulla costa il progetto di sistemazione del Comune di Pedaso, sempre dopo i danni del terremoto, è stato finanziato con 200mila euro. Monteleone di Fermo con un milione vedrà rinascere piazza Umberto I e i parcheggi. Anche Sant’Elpidio a Mare, uno dei comuni che non fanno parte dell’area del cratere, ottiene due milioni per il miglioramento sismico del palazzo comunale e 230mila euro per "il recupero e rafforzamento di due manufatti all’ingresso del cimitero". Ed è proprio l’elenco dei cimiteri che saranno al centro di lavori di sistemazione ad essere lunghissimo. Tanto per fare qualche altro esempio: 450mila euro vanno a quello di Montelparo, 100mila euro a Montegranaro, 100mila a Torre San Patrizio. Poi c’è la zona montana, quindi Amandola e Montefortino. Quella che è stata maggiormente danneggiata dalle scosse dell’agosto di sette anni fa. La prima avrà 120mila euro per la riparazione dei danni alle mura castellane e 100mila per recuperare cinque fonti storiche. Mentre Montefortino ottiene fondi per oltre sei milioni destinati a interventi di varia natura. Anche turistica, come ad esempio la sistemazione del camping Montespino o degli impianti sportivi. Oltre a 400mila euro per completare il teatro.

Emanuela Astolfi