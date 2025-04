Sisma, fondi ad Abetito e a Propezzano

A Montegallo procedono gli interventi post sisma nel cimitero della frazione di Propezzano e nella frazione di Abetito. Per il cimitero di Propezzano è stata già trasferita la somma pari a 120mila euro mentre per quanto riguarda la frazione di Abetito, gli interventi previsti riguardano la riparazione danni sisma e riqualificazione del nucleo storico in località Canale, per il quale sono già stati trasferiti 72mila euro. "Si tratta di un’opera di rigenerazione urbana che interessa i nostri borghi, linfa essenziale dei nostri Appennini" spiega il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.