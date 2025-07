Sisma, Franchi: "In arrivo nuovi lotti a Piedilama"

"Il Comune di Arquata ha fatto sempre il possibile per ascoltare e soddisfare le richieste della popolazione. Il terremoto del 2016 è stata una ferita per tutti, difficile da rimarginare, ma solo andando avanti uniti riusciremo a portare a termine la ricostruzione". A parlare è il sindaco arquatano Michele Franchi, che replica alle parole di Patrizia Marano. Quest’ultima, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, per colpa delle scosse perse il marito, il figlio Tommaso e i genitori. La Marano ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni e al commissario Guido Castelli per protestare contro la mancata delocalizzazione di alcune abitazioni nella frazione arquatana di Piedilama. Ciò, sostenendo che per molti pescaresi farebbe troppo male tornare a vivere nello stesso luogo in cui hanno vissuto l’incubo del terremoto. "Sin dal primo giorno dopo il sisma abbiamo messo davanti a tutto la sicurezza delle persone e l’aspetto psicologico di chi non avrebbe voluto tornare lì – spiega Franchi –. Pertanto, abbiamo creato altre aree tra cui quella di Piedilama. Anzi, ci sono stati perfino dei ricorsi al Tar da parte degli abitanti di questa frazione i quali non volevano che nel proprio territorio venissero delocalizzati i pescaresi. Nonostante tutto, però, abbiamo vinto la battaglia giudiziaria e stiamo continuando a progettare. Anzi, abbiamo già visionato insieme il progetto. Siamo convinti che entro il mese di luglio avremo anche la conferenza dei servizi per la nuova lottizzazione di Piedilama. Il nostro obiettivo è solo uno: ricostruire il prima possibile. Da parte nostra c’è la massima volontà di arrivare al risultato finale. Parlando con il senatore Guido Castelli e i tecnici dell’Usr, siamo ormai in dirittura d’arrivo per la presentazione del progetto di Pescara, in merito all’incasato lungo la vecchia Salaria. Dobbiamo presentare gli elaborati nei prossimi giorni. Anche per la parte di lottizzazione che riguarda Pescara, infine, ci auguriamo che si possano avere tempi certi. Da parte del Comune – ribadisce il sindaco di Arquata –, c’è stato sempre l’ascolto di tutti. Mi auguro che il clima possa rasserenarsi, perchè dobbiamo continuare a lottare tutti insieme e non devono esserci divisioni. Restiamo a disposizione della popolazione per qualsiasi chiarimento".

Matteo Porfiri