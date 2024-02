Sisma, il piano scuole:: "Sul piatto 40 milioni"

Undici interventi per 40 milioni. Sul fronte dell’edilizia scolastica e della ricostruzione, prosegue l’attuazione dell’ordinanza speciale (la numero 3 del 2021) dedicata alle scuole ascolane, che la Struttura commissariale per ilsisma del 2016 ha finanziato per un totale di oltre 40 milioni di euro. Un importo, questo, frutto degli incrementi successivi all’adozione della stessa ordinanza che, inizialmente, prevedeva un importo di circa 36 milioni. A tal riguardo, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato 796 mila euro per l’adeguamento si- smico di scuola e palestra della ’San Filippo’ di via Sardegna quale anticipo del totale di 2,19 milioni di euro.

"L’ordinanza speciale dedicata alle scuole di Ascoli rappresenta uno dei pilastri della ricostruzione post sisma per questo nostro territorio, di cui ho seguito personalmente stesura ed iter nelle vesti di asses- sore regionale – spiega il Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione Guido Castelli –. Il rilancio del patrimonio scolastico ascolano si concretizza anche grazie al lavoro messo in campo successivamente e dai decisi passi in avanti che confermano l’andamento positivo intrapreso dalla ricostruzione ormai da mesi, con le scuole sempre al centro nodale delle nostre attenzioni". "La sinergia con il presidente Acquaroli, il sindaco Fioravanti e l’Ufficio speciale per la ricostruzione sta dando i suoi frutti – continua Castelli –. A riprova di ciò vi è la proficua interlocuzione con i progettisti degli interventi e le numerose approvazioni dei progetti da parte della Conferenza speciale dei servizi. Progetti che puntano tutti all’ottimizzazione delle prestazioni a livello di sicurezza sismica, in primis, all’efficienza energetica e alla creazione di ambienti funzionali all’apprendimento, attraverso concezioni innovative e moderne delle scuole".

Due gli interventi ricompresi nella citata Ordinanza Speciale finora giunti a conclusione, vale a dire quelli riguardanti la scuola primaria di Poggio di Bretta e l’Istituto Comprensivo ’Don Giussani’ di Monticelli, mentre alla primaria Emidio Cagnucci i lavori sono in fase di avvio per un importo di 2,46 milioni di euro. Progetto esecutivo approvato e gara di affidamento dei lavori conclusa, invece, per la scuola per l’infanzia e primaria del quartiere Tofare (2,19 milioni di euro), mentre alla ’Malaspina’ (5,65 milioni di euro) la procedura di gara è in fase di avvio.