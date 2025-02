Sisma, querelle sui fondi. Scintille tra il Pd e Castelli

Ok dal Governo al Commissario alla ricostruzione al quale è stato affidato il compito di accelerare le procedure nei territori umbri e marchigiani colpiti dai sismi del 2022 e 2023, applicando le stesse modalità già adottate per il cratere sismico del 2016. Dopo quasi nove anni di ricostruzione ancora in corso, molti hanno però giudicato il provvedimento come un rischio per le risorse destinate ai comuni colpiti nel 2016-2017. Come il Pd piceno che parla apertamente di "scippo" in merito ai "90 milioni di euro destinati alla ricostruzione, una somma ingente che il governo ha deciso di sottrarre ai cittadini colpiti dal sisma per dirottarla su altre emergenze. L’emendamento di Fdi approvato in Commissione, inizialmente prevedeva un ipotetico reintegro dei fondi a partire dal 2027, una soluzione già di per sé discutibile; ma nel testo definitivo questa previsione è stata cancellata, i cittadini si trovano a fare i conti con gli accolli a causa dello stop al Superbonus nel cratere. Chi ha perso la casa si trova quindi costretto a pagare quote ingenti per la ricostruzione, ma invece di trovare soluzioni per aiutarli, il governo e il commissario permettono la sottrazione di 90 milioni, senza battere ciglio. Non permetteremo che i terremotati vengano trattati come un bancomat dal governo Meloni e dal Commissario Castelli. Chi ha vissuto il dramma del sisma merita rispetto, non tagli e promesse a vuoto". "Tanto rumore per nulla" la replica del commissario alla ricostruzione Guido Castelli il quale spiega che "il Governo ha semplicemente predisposto un meccanismo di anticipazione di cassa di 30 milioni per il 2025 e 60 milioni per il 2026, fondi che saranno ripristinati tra il 2027 e il 2028 grazie alle risorse del fondo emergenze istituito nell’ultima legge di bilancio". L’obiettivo dichiarato è garantire una ricostruzione rapida ed efficace, avvalendosi della competenza degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di Marche e Umbria. "Grazie alla collaborazione con il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, puntiamo alla rigenerazione di un Appennino centrale più sicuro e resiliente. Mettendo subito a disposizione risorse e professionalità qualificate, possiamo affrontare questa sfida con determinazione" prosegue il senatore Castelli. A ribadire il sostegno del Governo è intervenuta anche Lucia Albano, sottosegretario al Mef, sottolineando come "l’esecutivo Meloni non solo ha garantito le risorse per il sisma 2016, ma ha anche stanziato 90 milioni di euro per il biennio 2025-2026 destinati ai territori di Umbria e Marche, con particolare attenzione ad Umbertide (PG) e Ancona. "Il Governo – dice Albano – mantiene gli impegni presi con le comunità del Centro Italia".