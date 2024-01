Sisma, speranza e polemiche. Nuovo palazzetto ad Arquata

Verranno avviati a breve i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Arquata. Lo ha reso noto l’ufficio regionale per la ricostruzione del sisma 2016. "Si tratta di una nuova costruzione che vedrà la luce grazie alla generosità della Croce Rossa Italiana che ha effettuato una donazione di 1,5 milioni di euro e ricopre il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, ed alla sinergia con struttura commissariale, Ufficio speciale ricostruzione e Comune". Dopo la concessione del contributo, dunque, si può procedere all’apertura del cantiere ed al conseguente avvio dei lavori, per un importo totale di 3.995.827 euro. Il palazzetto, realizzato seguendo criteri di bioedilizia improntati sul recupero delle fonti energetiche rinnovabili naturali, sorgerà accanto al nuovo complesso scolastico, al posto della vecchia palestra demolita, lungo la provinciale Valfluvione. Consterà di campi da gioco per basket, calcetto e pallavolo, tribune, punto ristoro con macchine automatiche e accoglienza spettatori. In particolare, al piano terra, oltre ai campi, troveranno posto due spogliatoi per atleti, due per arbitri e insegnanti e un punto di soccorso della Croce Rossa, oltre a una zona di deposito per materiali e attrezzi.

Al primo, invece, ecco una sala polivalente, anch’essa autonoma e dotata di spogliatoi. Il parcheggio sarà diviso tra quello per atleti e quello per il pubblico. Una buona notizia, indubbiamente, ma dalle zone terremotate dell’entroterra piceno giunge anche qualche sottolineatura "agrodolce". "Per carità, lo sport è importante per il corpo e lo spirito, ma pensando alla situazione complessiva la notizia non entusiasma granché" si legge sulla pagina Facebook "Arquata e le altre" che racchiude le diverse associazioni nate nel territorio arquatano dopo il terremoto. La spiegazione è semplice. "Se non si ricostruiscono le case anche sulla sinistra orografica del Tronto, si rischia di utilizzare la nuova scintillante struttura per specialità sportive in tono con la desertificazione". Non manca un pizzico di ironia: "qualcuno, ad Arquata residente nelle Sae, suggerisce cose come "staffetta cinghiali 4x4", "salto in ventrale delle macerie", "arrampicata con le unghie e coi denti tra i rovi"". Al di là delle battute, suona come un richiamo a concentrarsi sempre di più a ricreare le condizioni di abitabilità ad Arquata.

p. erc.