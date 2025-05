Sistemata la targa che racconta la storia della ’Trappoletta’

È tornata al suo posto, completamente rifatta, la targa che racconta la storia della ’Trappoletta’, il primo campo da calcio della Sambenedettese. Dopo gli atti vandalici che avevano deturpato e reso illeggibile il cartello originale, l’area commemorativa è stata recuperata e valorizzata con un nuovo pannello. La targa è collocata nuovamente in piazza San Giovanni Battista, nello stesso punto in cui sorgeva il campo storico, attivo fino agli anni Trenta. Come la precedente, anche la nuova versione racconta brevemente la storia della Trappoletta, con fotografie d’epoca e una ricostruzione planimetrica del vecchio impianto sportivo. Questa nuova installazione e’ stata nuovamente donata dal Rotary Club di San Benedetto del Tronto presieduto da Stefano De Gregoriis. A differenza della prima versione, danneggiata nel tempo da scritte e agenti atmosferici, la nuova targa è stata realizzata con materiali lavabili, per garantire maggiore durata e facilità di manutenzione ed evitare così di trovarsi di fronte ai problemi che hanno portato a questa sostituzione. Il progetto di ripristino è stato voluto ancora una volta da Alberto De Angelis, già presidente del Rotary nel 2019 e promotore dell’iniziativa originale che fu accompagnata anche da un convegno che palrava prorpio della storia di quel campo e, più in generale, del calcio a San Benedetto. De Angelis ha potuto contare sulla collaborazione dell’ingegner Stefano Novelli e del geometra Tommaso Carosi.

Emidio Lattanzi