Sisto V, il libro chiude le celebrazioni

Con la pubblicazione del libro dal titolo ’Nuovi inediti su Sisto V’ Fas editore di Ascoli Piceno, si chiudono le celebrazioni del V Centenario della nascita di Felice Peretti 1521-2021, a Grottammare. Nell’opera sono riportati gli interventi del convegno tenutosi l’11 dicembre dell’anno scorso nella Chiesa di San Giovanni Battista: professor Giampiero Brunelli, don Vincenzo Catani, Aniello Gatta e Marco Corradi, che è anche editore del libro, presentato ieri dal presidente della Lido degli Aranci, Alessandro Ciarrochi, la segretaria Rosina Bruni e l’editore Marco Corradi. "E’ stato un lavoro lungo, complesso e scientifico con la ricerca di prove inconfutabili della scoperta che viene raccontata – ha affermato Corradi – Si è lavorato molto sugli inediti, fuori dalle opere ufficiali realizzate dal Papa, di cui si era già a conoscenza, che ha permesso di aggiungere pagine nuove sul personaggio Sisto V, che in soli 5 anni ha lasciato un segno importante. Durante questi studi è emerso un profilo di persona preparata che sapeva cosa fare e soprattutto senza perdere tempo, fino all’ultimo giorno della sua vita".

Opere che nel 1591 furono riconosciute dai Romani e certificate con un manifesto. Alla presentazione del libro ha partecipato anche il professor Giarmando Dimarti, che ha definito l’opera "una pietra basilare sulla storia di Sisto V". Il libro è stato edito dalla Regione Marche, il comune di Grottammare, la Diocesi, la Lido degli Aranci, i Musei Sistini e l’Accademia Sistina, ma soprattutto, come ha evidenziato Tullio Luciani – grazie all’amore che la gente ha per Grottammare. Il presidente della Lido, Alessandro Ciarrocchi, ha ringraziato il sindaco uscente Enrico Piergallini per l’impegno profuso nella realizzazione del programma dei festeggiamenti per il cinquecentenario della nascita di Felice Peretti Papa Sisto V. I racconti contenuti nel libro sono il frutto di un lavoro certosino di appassionata ricerca che ripercorre la storia vissuta dal pontefice grottammarese. "Allegoria del Cordone di San Francesco: il manifesto politico-religioso di Sisto V" di Aniello Gatta, "La congregazione della tipografia vaticana del 1588" di Giampiero Brunelli, "Sisto V e la Flotta Pontificia" di don Vincenzo Catani e "La macchina funebre per Sisto V e il solenne transito da San Pietro a Santa Maria Maggiore" di Marco Corradi, ecco cosa si potrà leggere con gusto e passione in questi atti sistini grottammaresi.

Marcello Iezzi