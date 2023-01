Sitting volley, riecco il torneo dell’Epifania

Appuntamento classico dell’Epifania col Sitting Volley fermano per una rassegna a carattere interregionale. Un incontro che fa bene in termini di promozione e che prenderà il via stamattina alle ore 11 alla palestra di via Leti dove avranno luogo una serie di sfide incrociate con protagonisti atleti provenienti da squadre di Marche, Emilia Romagna e Lazio. "Dopo il successo di tre edizioni del Torneo della Befana – racconta il presidente della Scuola di Pallavolo Fermana Remo Giacobbi – restiamo fedeli alla tradizione di giocare a sitting a Fermo in concomitanza delle festività natalizie. Stavolta sarà un evento non competitivo e misto, pensato esclusivamente per promuovere questa disciplina, dando la possibilità di giocare e fare esperienza a nuovi atleti o a chi si è approcciato da poco alla pallavolo paralimpica". Evento patrocinato dal Comune di Fermo che vedrà coinvolte Fea Telusiano Monte San Giusto, Modena Volley, Pietro Pezzi Ravenna, Volley Club Cesena, Fiano Romano Pallavolo e Synergie Fermana con oltre 60 atleti che daranno vita a 15 incontri fino al tardo pomeriggio. "Grazie al supporto della Fipav March – conclude Giacobbi – abbiamo invitato ad assistere all’evento tutte le società di pallavolo della regione, sperando di poter avvicinare altri club al sitting volley, veicolando l’evento anche grazie a Cip, Aism, Anmil e Anmic per far conoscere questa disciplina".