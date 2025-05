"Situazione grave. Siamo distaccati"

"Arrivati a questo punto la situazione è divenuta gravissima. Noi tifosi viviamo completamente distaccati da questa società e soprattutto dall’Ascoli Calcio. È questa la cosa che ci fa più male. Al contrario di quella che è stata sempre la nostra forza e di quello che ha sempre affermato il presidentissimo Costantino Rozzi, oggi il Picchio non è più della gente. Mi aspetto che Pulcinelli abbia almeno la dignità di lasciare. A lui che ha distrutto completamente questo giocattolo rivolgo l’invito a vendere ed andarsene. Ormai non ci sono più spiragli per pensare ad una ripartenza o ad un domani. Non vedo nessun futuro".