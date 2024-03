Siulp, obiettivo sicurezza:: "Servono investimenti"

Per risolvere i problemi della carenza di personale e per aumentare la sicurezza lungo la fascia costiera del Piceno, il commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto deve essere elevato a livello dirigenziale. Lo ribadisce ancora una volta il Siulp, sindacato nazionale di polizia, sede provinciale di Ascoli Piceno, che da anni solleva pubblicamente e con tutti gli attori politici e istituzionali, la questione relativa alla carenza di organico del commissariato di San Benedetto.

"Servono investimenti mirati, poiché la dotazione organica risulta inadeguata alle esigenze del territorio considerata anche l’elevata incidenza sulla fascia costiera degli indici di criminalità riscontrati in provincia – afferma il segretario generale Siulp di San Benedetto ed Ascoli, Benedetto Fanesi. Proprio un nostro intervento di alcune settimane fa, afferente il tema della sofferenza degli organici della polizia di Stato nel territorio provinciale, in particolare sulla fascia costiera, si è rivelato prodromico alla convocazione della commissione sicurezza del comune di San Benedetto. L’argomento è stato inserito nell’ordine del giorno nella riunione tenutasi in data 28 febbraio scorso, per il quale esprimiamo soddisfazione, poiché la proposta sostenuta dal Siulp, di puntare all’elevazione del commissariato di San Benedetto, è stata accolta e condivisa in maniera trasversale da tutte le compagini politiche".

Va ricordato che da alcuni mesi è stata individuata nella zona portuale l’area per la costruzione del nuovo edificio che dovrà ospitare la sede del commissariato, per il bene di tutta la cittadinanza locale e per chi sceglie San Benedetto come meta turistica. Ora è auspicabile che sia colta l’occasione di realizzare l’obiettivo dell’elevazione che garantirebbe un significativo potenziamento dell’organico, nuovi standard qualitativi di sicurezza e un miglioramento dei servizi offerti dalla polizia alla collettività sulla costa picena.

Un obiettivo che il Siulp ripete da tempo: "Significherebbe accrescere l’azione preventiva e repressiva in tutta la provincia, in particolare lungo la fascia costiera, fornendo anche maggiore autonomia gestionale al presidio rivierasco, soprattutto nel periodo estivo, quando bisogna ricorrere all’aggregazione di un contingente di almeno 15 operatori, come ottenuto negli ultimi anni grazie alla sinergia tra quest’organizzazione sindacale, Questore e Prefetto".

Marcello Iezzi