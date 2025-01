Skyline contestato, la sindaca:: "La minoranza non capisce"

La realizzazione dello skyline ad Appignano divide: da una parte l’opposizione attacca, dall’altra la maggioranza si difende. Il sindaco Sara Moreschini: "Grazie ad un finanziamento Pnc stiamo lavorando al progetto di rigenerazione urbana del centro storico un importante lavoro finanziato dal Commissario per la ricostruzione post sisma. E sullo skyline. "Si tratta di un’idea innovativa, che valorizza l’accesso al paese e il muro. Lo skyline, che rappresenta il profilo del nostro paese con la sua caratteristica unica: la torre di San Giovanni Battista, è realizzato in acciaio verniciato marrone, un materiale che è in uso nei centri storici, ritenuto da progettisti, e avallato dal ministero della Cultura, come capace di sposarsi bene con il tessuto edilizio di carattere storico. Questo elemento è in fase di montaggio".

Poi, l’attacco a gamba tesa: "La minoranza, come al solito – dice il sindaco – non fa una proposta costruttiva, ma contesta dal primo bullone montato, dalla prima palata, dal primo scarico di materiali, ogni volta, ad ogni intervento. Non hanno spirito propositivo, contestano tutto, facendo perdete tempo prezioso a funzionari e agli gli enti senza mai ricevere un assenso alle loro assurde segnalazioni, questo perché come amministrazione abbiamo sempre lavorato seriamente. Non hanno capito cosa è la politica, come si fa. Abituati a vivere in un’altra città, continuano a parlare male del paese, cosa molto offensiva".

m. g. l.