Slitta il progetto di realizzazione di nuove aree riservate agli animali

Slitterà al 2026 il progetto dell’amministrazione comunale per la realizzazione in città di nuove aree di sgambamento per cani. Da qualche tempo, in realtà, l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli aveva promesso l’allestimento di quattro spazi aggiuntivi da mettere a disposizione degli amici a quattro zampe. Lavori, però, che a questo punto non cominceranno prima del nuovo anno. Lo stesso assessore, un anno fa, ammise al Carlino che c’era assolutamente bisogno di tale intervento, visto che le aree già presenti in città versano in pessimo stato. Pertanto diventerebbe impossibile riqualificarle. Molto meglio realizzarne di nuove e ripartire da zero. Anche promuovendo una manutenzione straordinaria, infatti, non si riuscirebbe a sistemarle nel migliore dei modi, considerando il fatto che alcuni di questi parchetti paiono ormai irrecuperabili. Basta farsi un giro nelle aree di sgambamento presenti ad Ascoli per capire come, effettivamente, ci sia necessità di averne di nuove. A cominciare, ad esempio, dal parchetto di Monticelli. A parte il fatto che è assurdo che nel quartiere più popoloso della città ci sia soltanto un’unica area per gli animali, gli stessi amici a quattro zampe sono costretti a zigzagare tra le diverse buche che si sono create nel terreno. Alcune di queste, tra l’altro, sono ormai diventate dei veri e propri crateri.

Leggermente migliore, poi, la situazione dell’area di Campo Parignano: anche qui tante buche, pericolose sia per i cani che per i proprietari. Erba alta e sporcizia, poi, rendono ancora peggiore il quadro. Sul vecchio parchetto situato all’Annunziata, adiacente le scalette retrostanti il tribunale, è meglio stendere un velo pietoso. Qui, quantomeno, si è avuto il buon senso di chiuderlo con un lucchetto ed evitare che le persone possano farsi male. Le uniche due aree di sgambamento ancora fruibili, va detto, sono quelle che si trovano vicino all’ex Carbon. Ce ne sono due: una per gli ‘amici’ più piccoli e un’altra per quelli di grossa taglia. Anche qui, però, la pulizia è un optional. Insomma, in una città nella quale oramai è difficile trovare un condominio in cui non sia almeno una famiglia con un cane, è lecito aspettarsi qualche servizio in più rivolto proprio agli animali domestici. Interventi che sono stati annunciati e che si svolgeranno: ma a partire dal nuovo anno.

Matteo Porfiri