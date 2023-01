Slittano ancora i funerali di Anna Lunerti

A distanza di una settimana la Procura della Repubblica di Fermo ha comunicato ai familiari di Anna Lunerti, deceduta all’età di 77 anni mentre era ospite di una casa di riposo del fermano, che venerdì nominerà il medico legale per eseguire l’esame autoptico, per cui il funerale slitterà ancora di alcuni giorni. La salma, quindi, resta a disposizione nell’obitorio dell’ospedale "Murri" di Fermo. La sorella della vittima, Maria Rosa, affranta dal dolore, ringrazia quanti in questi giorni si sono sentiti vicini a lei ed ai nipoti per la perdita della loro congiunta. Anna era stata docente di Matematica nella scuola media Sacconi, ma era notissima in città per la sua grande passione per il dialetto di cui era interprete in teatro, in tv e anche nelle scuole. Era stata membro del circolo dei Sambenedettesi e fondatrice della Ribalta Picena che le sono valse il Gran Pavese Rossoblu. Da diversi anni ridotta su una sedia a rotelle per un fatto di malasanità, Anna non ha mai rinunciato ad esibirsi.