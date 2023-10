Slow food, il territorio Piceno e i suoi formaggi

Slow Food Marche a Cheese, l’evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo che si tiene a Bra ogni due anni. Una manifestazione nella quale è stata promossa la biodiversità delle Marche, i suoi prati stabili, i pascoli grazie soprattutto a chi ogni giorno li custodisce: i contadini, gli allevatori, i casari, i trasformatori. Quattro giorni di manifestazione con conferenze sulla montagna, turismo enogastronomico e rigenerazione dell’entroterra insieme a percorsi sensoriali, degustazioni e laboratori del gusto per conoscere di persona i produttori e conoscerne la filosofia di produzione. Nello stand di Slow Food Marche protagonisti sei espositori con le loro eccellenze: Beltrami, Fontegranne, Cuore d’Italia, La Bona Usanza, Le Affinità Gustative e Sothis. Con il loro prezioso contributo si è dato vita a 15 eventi strutturati che sempre in overbooking hanno ospitato oltre 250 partecipanti per un totale di oltre 11 ore di promozione territoriale specifica accompagnate da degustazioni e oltre 50kg di formaggio a latte crudo marchigiano fornito su appositi vassoi.

Soddisfazione condivisa quella del “Premio Resistenza Casearia” ottenuto dall’azienda agricola Fontegranne di Belmonte Piceno. Un riconoscimento che, a partire dal 2009, Slow Food assegna a ogni edizione di Cheese a quei pastori, casari, studiosi e appassionati che rifiutano le scorciatoie “industriali” ma che testardamente continuano a produrre formaggi e alimenti rispettando naturalità, tradizione e benessere animale. Nello specifico è stata premiata la collaborazione tra Ekateryna Prichodko ed Eros Scarafoni.

Hanno contribuito a questa promozione, raggiungendo Bra, il presidio del Pecorino dei Monti Sibillini, la Comunità di Favalanciata, il presidio della Cipolla Rossa Piatta di Pedaso, il presidio del Lonzino di Fico, il presidio della Cicerchia di Serra De Conti. Inoltre presente il mondo delle birre artigianali marchigiane con il referente Carlo Cleri della guida Slow Beer, il prof. Andrea Catorci e la prof. Angela Scocco dell’Unicam, l’IMT Istituto Marchigiano Tutela Vini e tutte le etichette Slow Wine delle cantine Fattorie Nannì, Fattorie Villa Ligi, Pantaleone e Tenute Urani per oltre 100 bottiglie stappate e degustate.

Il tutto durante un evento con oltre 370 espositori provenienti da 14 Paesi e da tutte le regioni italiane, più di 300 eventi in programma e circa 50 Presìdi Slow Food.