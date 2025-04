Smaltimento delle macerie e ipotesi di corruzione: in quattro a processo

Ascoli Piceno, 10 aprile 2025 – E’ sfociata in un processo in corso davanti al tribunale di Ascoli l’inchiesta riguardante lo smaltimento delle macerie del terremoto del 2016 per la quale sono state imputate quattro persone.

Gli imputati

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, le ipotesi di reato a vario titolo contestate a Stefano Mircoli, di Porto Sant’Elpidio, in veste di funzionario della Regione Marche addetto all’ufficio terremoto, e all’imprenditrice sambenedettese Cristina Perotti, amministratore delegato di Dimensione Scavi, un’azienda del Piceno che si è occupata della rimozione delle macerie del sisma. Della stessa accusa devono rispondere anche Maurizio Ameli di San Benedetto (marito della Perotti e direttore di Dimensione Scavi) e l’imprenditore sambenedettese del settore costruzioni Giuseppe Malavolta.

Le accuse

A Mircoli e Perotti la magistratura ascolana imputa anche le ipotesi di reato di rivelazione e agevolazione non colposa di segreti d’ufficio, turbata libertà degli incanti. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore capo Umberto Monti e portata avanti dalla Guardia di Finanza di San Benedetto e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura. I fatti riguardano la gestione delle macerie post-sisma nelle province di Ascoli e Fermo. Le indagini – iniziate casualmente a partire da un procedimento per riciclaggio – hanno permesso di raccogliere elementi indiziari, ritenuti “gravi” dalla magistratura, in relazione ad uno stabile e strutturato “asservimento” del pubblico funzionario agli interessi di Dimensioni Scavi e a un corrispondente sviamento/condizionamento delle procedure riguardanti la gestione delle macerie post-sisma.

Lo scambio

Secondo il complesso impianto accusatorio, in cambio di ciò la Perotti avrebbe fatto a Mircoli promesse di future partecipazioni societarie in una costituenda new company per la gestione delle macerie e la ricostruzione edilizia dei territori colpiti dal sisma, nonché progressioni di carriera grazie all’appoggio di asserite conoscenze in ambiti politici di rilievo. Per favorire la ditta della Perotti sarebbero anche state proposte da Mircoli modifiche normative volte ad assicurare l’affidamento dei servizi direttamente alle società private. Per l’accusa, Perotti si sentiva spesso con Giuseppe Malavolta, imprenditore col quale studiava strategie comuni che coinvolgevano anche Mircoli e che erano volte ad occuparsi della rimozione e dello smaltimento delle macerie del terremoto. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Massimo Monaldi, Perla Sciretti e Sergio Gabrielli.