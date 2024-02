Smantellato il Mappamondo

Il Dreamworld del 43esimo Parallelo, che nel periodo di Natale ha allietato residenti e visitatori di zona Ascolani, nella mattina di mercoledì è stato smontato dal personale delle manutenzioni e riportato nel deposito del comune di Grottammare, dove resterà fino all’inizio dell’estate. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, infatti, vi è la possibilità che la struttura realizzata dall’Associazione 43esimo Parallelo Italy nel 2019, con la collaborazione e il sostegno del comune, torni in piazza Kursaal per l’intera stagione estiva, come auspicato dagli operatori commerciali e ristorativi della zona e dai residenti. Il Dreamworld, mappamondo di 5 metri di diametro, attraversabile a piedi, con oltre mille luci che disegnano mari e continenti, era stato esposto nella piazza in riva al mare per un anno intero, riscuotendo un grande curiosità da parte dei turisti. Piccoli atti vandalici ne hanno poi scoraggiato la riproposizione estiva.