Smartphone troppo presto per internet e social. E si usa anche prima di andare a dormire

Vista l’importanza che ha per noi giovani il cellulare, diventato ormai un compagno inseparabile, abbiamo elaborato un test da sottoporre ad alcune classi del nostro plesso, per capire come e quanto noi studenti sfruttiamo gli smartphone. Abbiamo chiesto ai nostri compagni quante ore trascorrono al cellulare ogni giorno, a quale scopo, quali social frequentano, a che età hanno cominciato ad utilizzare la Rete, se i genitori controllano le loro frequentazioni, ecc. Dal test è emerso un quadro preoccupante: i ragazzi hanno cominciato ad usare la Rete con un cellulare personale tra i 9 e i 12 anni, e più della metà è libera di farlo quando e come vuole, infatti frequenta quasi tutti i social (soprattutto Whatsapp, Youtube e TikTok) anche se l’età adatta all’utilizzo di questi è 14 anni.

La cosa più sorprendente è che nella domanda in cui viene chiesto se si è a conoscenza del fatto che l’età per accedere ai social è 14 anni, il 95,2% ha risposto di sì. Inoltre uno su due ammette di aver visto film non adatti alla sua età e di aver ricevuto messaggi spiacevoli. Durante lo studio il 47,6% non mette la modalità non disturbare. Più della metà utilizza il cellulare prima di andare a dormire con lo scopo di addormentarsi e molti, di notte, tengono il dispositivo in camera. Nel complesso la metà di loro trascorre da 2 a 4 ore al giorno connessa. La cosa positiva che, però, va testata, è che il 30% sarebbe disposto a non usare il cellulare per una settimana, mentre il 25% per 48 ore.