Smottamenti a Ragnola Decide la Cassazione

Smottamenti a Ragnola, le responsabilità verranno decise in Cassazione. A fine anno, il comune ha deciso di proporre ricorso in suprema corte, contro la sentenza del Tribunale di Ascoli che lo condannava a ripristinare lo stato dei luoghi nel terreno di via Montefeltro, dove l’evento calamitoso produsse smottamenti: dei danni derivanti il comune venne dichiarato, in sede giudiziaria, corresponsabile. L’odissea legale quest’anno compirà 10 anni: essa infatti aveva inizio nell’estate del 2013, con la citazione in giudizio del comune, chiamato a difendersi in una causa che coinvolgeva anche una comunione di ben quattro civici in via Montefeltro. Essa veniva intentata per accertamenti tecnici volti a individuare le cause nonché gli interventi necessari, urgenti e definitivi, per garantire il consolidamento e la sistemazione del versante e delle opere insistenti sullo stesso, "anche al fine – recitano gli atti del comune – di tutelare la pubblica e privata incolumità". Sul versante in questione sono stati realizzati numerosi caseggiati e tramite l’azione giudiziaria, in sostanza, si tentò di verificare le cause e le responsabilità degli smottamenti verificatisi nei terreni prospicienti le palazzine del condominio, nonché l’entità dei danni subiti in ragione della mancata realizzazione di adeguate opere di contenimento e drenaggi. Dopo una serie di esami e di ricorsi incidentali, il tribunale di Ascoli stabiliva, nel 2017, che sia il privato costruttore sia il comune avrebbero dovuto procedere all’eliminazione degli smottamenti, al consolidamento del versante in frana e la regimazione delle acque piovane, realizzando una paratia di pali, lo scavo di un fosso e opere per il deflusso delle acque piovane utili, come recita la sentenza, alla "tenuta del versante". L’amministrazione allora proponeva ricorso in via incidentale: questo veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Ancona, che riduceva dal 50% al 25% la percentuale di corresponsabilità dell’ente nella determinazione dell’evento dannoso. E arriviamo alla fase finale: il 22 dicembre il privato presentava ricorso in Cassazione per annullare la sentenza resa sette mesi prima ad Ancona: a questo, quindi, ha deciso di collegarsi il comune sambenedettese, che in tal senso proporrà un controricorso a tutela dei propri interessi. A prescindere dall’epilogo della vicenda, resta chiaro che il quartiere Ragnola ha assoluto bisogno di essere messo in sicurezza, soprattutto nell’area collinare che insiste su un centro densamente abitato. Vale la pena ricordare che proprio in quella zona, periodicamente, violenti acquazzoni provocano scivolamenti verso mare della terra presente in collina. E sono stati in molti, fra i residenti di zona, a denunciare negli ultimi anni il taglio delle fondamenta del proprio palazzo.

g.d.m.