"Smottamenti e pericoli ma nessuno interviene"

Le intense e continue piogge di questi giorni stanno suscitando preoccupazioni fra i proprietari di alcuni terreni agricoli lungo le sponde del torrente Lama, a Castel di Lama. Dal 2020 che alcuni proprietari hanno scritto all’ex Consorzio di Bonifica del Tronto, alla Regione Genio civile e ai carabinieri forestali per chiedere degli interventi idraulici per ripristinare un minimo di sicurezza lungo le sponde del torrente Lava, troppo spesso lasciate al suo destino, a interventi di costruzioni di manufatti e depositi che minano la sicurezza. A parlare è Bruno Collina, che ha la sua proprietà in località Collecchio di Castel di Lama, che già nell’agosto del 2020 aveva interessato la Regione per sottolineare la presenza di un importante smottamento lungo l’argine sul torrente Lava. Uno smottamento che aveva determinato anche un asporto di terreno. Il proprietario da tempo chiede sia alla Regione che ai carabinieri forestali di effettuare un sopralluogo per verificare la grave situazione e soprattutto un intervento per la messa in sicurezza dell’argine. I carabinieri forestali nel loro intervento hanno notato l’erosione della sponda del torrente, che ha interessato un’ampia area e che ha creato una alta parete subverticale soggetta ad ulteriori fenomeni erosivi e smottamenti. Nonostante le missive, la situazione è rimasta pressoché invariata. Collina chiede che si intervenga al più presto sull’area e che si ripristini le minime condizioni di sicurezza. "Sul mio terreno – spiega Collina – si è creata una parete, che risulta pericolosa per le persone che percorrono a piedi questa zona, l’ho segnalato con delle bandierine, ma i fenomeni erosivi l’hanno cancellato, mi rivolgo al Consorzio bonifica regionale, alla Regione, ai carabinieri forestali affinché si intervenga e si ripristini le minime condizioni di sicurezza di quei luoghi". Il torrente Lava, nella zona di Offida, Lama nella zona di Castel di Lama, spesso viene definito un fosso, si tratta di un torrente, che nel corso degli anni ha determinato notevoli problemi. Eppure nonostante da anni i cittadini chiedono che si intervenga e si metta in sicurezza le sue sponde si assiste ad un abbandono diffuso. Lungo il torrente, in area esondabile c’è di tutto, sarebbe auspicabile fare come in passato; effettuare tutti gli interventi idraulici per garantire la sicurezza ed evitare che vicino le sue sponde si costruisca e si ammassi materiali.

Maria Grazia Lappa