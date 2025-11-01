Sms farlocco e finto operatore: raggirata

Occhio alle truffe telefoniche. Un problema col quale gran parte delle persone si trova ad avere a che fare almeno una volta ogni tanto, visto l’altissimo numero di tentativi che, purtroppo, talvolta vanno in porto, con grave danno (economico e morale) per chi… ‘abbocca’. E’ il caso di un uomo residente a San Benedetto che si è visto sottrarre la bellezza di 2.811 euro da una donna di 34 anni, di origini francesi, residente in Abruzzo, finita sotto processo davanti al tribunale di Ascoli. Il fatto risale all’1 giugno del 2023. La vittima, un 35enne, ha ricevuto sul proprio smartphone un sms, apparentemente inviato da ’PosteInfo’, attraverso il quale gli veniva segnalato che vi era stato un tentativo di accesso fraudolento al suo conto corrente. Al messaggino ha fatto poi seguito una telefonata con la quale una voce maschile, spacciandosi per un operatore antitrust, gli diceva che il suo telefono era stato hackerato; per cui avrebbe dovuto trasferire i suoi soldi su un conto sicuro di cui, naturalmente, ha indicato le coordinate. Sicché il sambenedettese, confuso dalle tante chiacchiere e timoroso di perdere i propri risparmi, ha eseguito ben sei ricariche sulla carta Postepay intestata alla donna che, a seguito della sua denuncia, è stata poi identificata e indagata dalla Procura di Ascoli. In tutto il malcapitato le ha versato in rapida successione 2.811 euro. Non è mai stato identificato, però, il telefonista. Nei giorni scorsi si è svolta presso il tribunale di Ascoli l’udienza predibattimentale a seguito della quale la 34enne francese è stata rinviata a giudizio; difesa dall’avvocata Rita Occhiochiuso, sarà ora processata per le accuse di truffa e sostituzione di persona.

p. erc.