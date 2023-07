Soccorsi ad auto elettriche e ibride Ecco cosa fare in caso di incidente

Il mondo delle auto ibride ed elettriche rappresenta la sfida del futuro sia per le evidenti questioni ambientali, ma anche per questioni economiche e legate alla sicurezza. In particolare per quest’ultimo aspetto, il timore abbastanza diffuso, è quello di rimanere folgorati dalla corrente ad alta tensione che alimenta il motore elettrico e che in caso di incidente stradale potrebbe interessare anche la carrozzeria dell’auto e quindi le persone. Di questo e di altri aspetti si è parlato giovedì nel seminario che si è tenuto al Parco dei Principi di Grottammare, promosso dall’Associazione AdQ (Autodemolitori di Qualità), di cui è segretario Roberto Capocasa titolare del Gruppo Recfer, con il comune di Grottammare, l’ordine degli Ingegneri di Ascoli e la Confcommercio. "Intendo mettere insieme tutti gli Autodemolitori di Qualità sul territorio italiano, circa 1300, per fronteggiare il gruppo francese PSA, che comprende anche Stellaris e che ha in animo di far scomparire le piccole e medie imprese che operano nel settore dell’autodemolizione – ha affermato Roberto Capocasa –. Bisogna dimostrare all’Unione Europea che noi siamo già la green economy". Nel seminario si è parlato della sicurezza dei soccorritori in caso di auto ibride ed elettriche.

"In realtà – afferma l’ingegner Roberto Paoletti, vice comandante dei vigili del fuoco di Ascoli - tutti possiamo essere soccorritori perché in caso d’incidente i primi ad intervenire sono quelli che hanno assistito al sinistro. La prima cosa da fare è spegnere il contatto d’accensione e togliere la chiave (se vettura con smart key allontanare quest’ultima dalla macchina di almeno 5 metri). Poi sarebbe necessario scollegare il disconnettore di sicurezza, ma questa operazione può essere effettuata solo da personale specificatamente abilitato. Un’altra operazione da fare è quella di scollegare la batteria a 12V (polo negativo) sempre presente anche nelle auto ibride ed elettriche. È necessario aspettare anche 10 minuti per avere certezza che i condensatori presenti su alcune vetture siano completamente scarichi. In caso d’incendio di un’auto elettrica, che coinvolge anche il pacco batteria, lo spegnimento non è immediato e spesso può diventare un intervento di attesa perché ad alte temperature l’incendio della batteria tende a riprendere".

Marcello Iezzi